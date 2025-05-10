Ливень затопил помещение в детской областной больнице в Нижнем Новгороде Общество

Фото: соцсети

В нижегородской детской областной больнице в выходные произошел потоп. Кадрами в социальных сетях поделились очевидцы. Они отметили, что недавно в этом корпусе был проведен ремонт.

Как сообщил главред медицинского портала "Стационар Пресс" Алексей Никонов, медицинские помещения и палаты не пострадали. Протечка произошла на уровне технического этажа.

Со ссылкой на администрацию больницы, он написал, что подрядчику уже не один раз направлялись претензии по поводу нарушений технологии при ремонте кровли.

Последствия инцидента были устранены оперативно: помещения просушены, и в ближайшее время они будут приведены в надлежащее состояние.

Руководство больницы заявило о намерении добиваться от подрядной организации соблюдения всех строительных норм и правил при проведении капитального ремонта крыши.

В организации здравоохранения добавили, что пострадавшие от протечки помещения приведут в нормативное состояние в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что 8 лечебных корпусов и ещё нескольких зданий будут обновлены в рамках масштабной программы модернизации детской областной больницы.