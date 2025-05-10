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Общество

Почти 300 вакансий доступны для нижегородских подростков

12 мая 2025 14:45  [361] Общество
Почти 300 вакансий открыты для нижегородских подростков

Фото: Александр Воложанин

Около 300 вакансий доступно подросткам для трудоустройства на лето в Нижегородской области. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на региональное управление по труду и занятости населения.

С 1 сентября текущего года вступает в силу Федеральный закон № 63-ФЗ, вносящий изменения в статью 268 ТК РФ. Теперь работодатели смогут привлекать подростков от 14 до 18 лет к работе в выходные и праздничные дни в период летних каникул при направлении от службы занятости или в составе студенческих отрядов, включенных в реестр молодежных объединений, получающих господдержку.

Для привлечения к такой работе требуется письменное согласие подростка, если ему исполнилось 15 лет. Если подростку менее 15 лет — необходимо согласие самого работника, одного из родителей (попечителя), а также органа опеки или иного законного представителя.

В регионе реализуется программа "Временная занятость несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время". Несовершеннолетние также могут быть трудоустроены по закону о квотировании рабочих мест. Актуальные предложения доступны на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений (0+) "Работа в России", а также в центрах занятости по месту жительства.

Как известно, подростки могут официально работать с 16 лет, согласно ТК РФ. Но возможны и исключения. При соблюдении ряда условий трудовой договор возможен и с 14 лет. В таком случае работа должна быть легкой, не наносить вреда здоровью, выполняться вне учебного времени или в период каникул. Также требуется согласие одного из родителей.

Подростки до 16 лет могут работать не боле 24 часов в неделю, молодые люди от 16 до 18 лет - до 36 часов. Для оформления на работу необходимо заявление о предоставлении государственной услуги, резюме, а при наличии инвалидности — выписка из индивидуальной программы реабилитации или абилитации. А подросткам до 14 лет необходимо согласие от одного из родителей.

В этом году подросткам доступны вакансии в совершенно разных сферах. Например, они могут устроиться упаковщиками, курьерами, помощниками библиотекаря, наборщиками текста, мерчандайзерами, операторами ПК, администраторами. 

Ранее сообщалось, что на нижегородском рынке труда наблюдается рост конкуренции среди соискателей. На каждое вакантное место в регионе сейчас претендуют в среднем 5 человек. 

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Теги:
Молодежь Работа Трудоустройство
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