Нижегородские склоны укрепят за 20,3 млн рублей Общество

Фото: Александр Воложанин

Власти города выделят 20,3 млн рублей на укрепление склонов в Нижнем Новгороде. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Финансирование текущего ремонта противооползневых сооружений на Волжско-Окских склонах города предусмотрено в рамках муниципальной программы "Благоустройство города Нижнего Новгорода".

Согласно условиям контракта, подрядчик должен завершить ремонтные работы не позднее 11 ноября 2025 года, считая с момента подписания договора.

Заявки принимаются до 20 мая, исполнителя определят 22 мая.

Ранее сообщалось, что ремонт освещения спортивной арены "Нижний Новгород" обойдется 12,1 млн рублей.