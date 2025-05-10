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Общество

Нижегородские склоны укрепят за 20,3 млн рублей

12 мая 2025 20:00  [80] Общество
Нижегородские склоны укрепят за 20,3 млн рублей

Фото: Александр Воложанин

Власти города выделят 20,3 млн рублей на укрепление склонов в Нижнем Новгороде. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Финансирование текущего ремонта противооползневых сооружений на Волжско-Окских склонах города предусмотрено в рамках муниципальной программы "Благоустройство города Нижнего Новгорода".

Согласно условиям контракта, подрядчик должен завершить ремонтные работы не позднее 11 ноября 2025 года, считая с момента подписания договора.

Заявки принимаются до 20 мая, исполнителя определят 22 мая.

Ранее сообщалось, что ремонт освещения спортивной арены "Нижний Новгород" обойдется 12,1 млн рублей. 

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Теги:
Госзакупки Ремонт
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