Нижегородские склоны укрепят за 20,3 млн рублей

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Власти города выделят 20,3 млн рублей на укрепление склонов в Нижнем Новгороде. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Финансирование текущего ремонта противооползневых сооружений на Волжско-Окских склонах города предусмотрено в рамках муниципальной программы "Благоустройство города Нижнего Новгорода".
Согласно условиям контракта, подрядчик должен завершить ремонтные работы не позднее 11 ноября 2025 года, считая с момента подписания договора.
Заявки принимаются до 20 мая, исполнителя определят 22 мая.
Ранее сообщалось, что ремонт освещения спортивной арены "Нижний Новгород" обойдется 12,1 млн рублей.
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