50,5 млн рублей выделено на ремонт Лысогорского съезда в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: Александр Воложанин

Муниципальное казённое учреждение "ГУММиД" объявило тендер на проведение ремонта части Лысогорского съезда в центре Нижнего Новгорода. Информация об этом размещена на официальном портале государственных закупок.

Работы планируется провести на участке от улицы Родионова до набережной Гребного канала.

Проект предусматривает обновление асфальтового покрытия на проезжей части, восстановление барьерного ограждения и подпорных стен, а также ремонт пешеходных тротуаров.

Максимальная сумма контракта составляет 50,5 млн рублей. Финансирование будет осуществляться за счёт средств городского и областного бюджетов.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 мая, а победителя определят 13 мая. Завершить все работы подрядчик обязан до 30 сентября текущего года.

Ранее сообщалось, что на ремонт отрезка Казанского съезда от улицы Красная Слобода до Георгиевского съезда выделено 18,9 млн рублей.