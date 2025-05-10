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Общество

В Госдуме выступили за ликвидацию в России диаспор и землячеств

12 мая 2025 16:24  [82] Общество
В Госдуме выступили за ликвидацию в России диаспор и землячеств

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области, архив

Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия — За правду", заявил в интервью телеканалу "360", что диаспоры и землячества являются источниками религиозного экстремизма и коррупции, и поэтому их необходимо ликвидировать.

Он подчеркнул важность решения суда о ликвидации "Узбекской национально-культурной автономии" в Москве. Парламентарий напомнил, что осенью 2024 года Государственная Дума отклонила законопроект, запрещающий создание общественных организаций иностранными гражданами.

Миронов выразил надежду, что работа по борьбе с экстремистскими структурами будет продолжена, и лидерам диаспор не позволят восстановить свои организации под другими названиями.

Ранее суд принял решение в пользу Министерства юстиции и исключил организацию "Узбекская национально-культурная автономия в городе Москве" из Единого государственного реестра юридических лиц. Причиной ликвидации организации стали многочисленные нарушения.

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Теги:
Диаспоры Мигранты Экстремизм
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