Мигрантов обяжут при въезде в РФ предоставлять справку об отсутствии инфекций Общество

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который обязует мигрантов предоставлять справку об отсутствии серьёзных заболеваний и инфекций, а также отрицательные результаты теста на наркотики перед пересечением границы России. Кроме того, они должны иметь заранее купленную медицинскую страховку.

Автор инициативы, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в беседе с телеканалом "360" пояснил, что сейчас мигранты проходят медицинские обследования и приобретают полисы ДМС уже в России. Законопроект предлагает изменить этот порядок, чтобы иностранцы прибывали в страну уже проверенными и готовыми оплатить лечение в случае необходимости.

Для въезда в страну мигранты должны иметь справку об отсутствии ВИЧ, гепатита, туберкулёза и сифилиса, а также документ, подтверждающий отсутствие наркотических веществ в организме. Нилов подчеркнул, что это позволит исключить из рынка труда людей с зависимостями и предотвратить распространение опасных заболеваний.

Он также отметил, что сейчас носителей инфекций среди мигрантов выявляют только через анализы, что занимает время, в течение которого иностранцы находятся в общественных местах и могут заражать окружающих. По его мнению, наличие медицинской страховки поможет снизить расходы регионов на оказание экстренной помощи мигрантам и направить сэкономленные средства на повышение зарплат врачей.

Нилов подчеркнул, что страна нуждается в трудовых ресурсах, но организация приезда мигрантов должна осуществляться с соблюдением всех мер безопасности.