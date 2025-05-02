Мигрантов обяжут при въезде в РФ предоставлять справку об отсутствии инфекций

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Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который обязует мигрантов предоставлять справку об отсутствии серьёзных заболеваний и инфекций, а также отрицательные результаты теста на наркотики перед пересечением границы России. Кроме того, они должны иметь заранее купленную медицинскую страховку.
Автор инициативы, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в беседе с телеканалом "360" пояснил, что сейчас мигранты проходят медицинские обследования и приобретают полисы ДМС уже в России. Законопроект предлагает изменить этот порядок, чтобы иностранцы прибывали в страну уже проверенными и готовыми оплатить лечение в случае необходимости.
Для въезда в страну мигранты должны иметь справку об отсутствии ВИЧ, гепатита, туберкулёза и сифилиса, а также документ, подтверждающий отсутствие наркотических веществ в организме. Нилов подчеркнул, что это позволит исключить из рынка труда людей с зависимостями и предотвратить распространение опасных заболеваний.
Он также отметил, что сейчас носителей инфекций среди мигрантов выявляют только через анализы, что занимает время, в течение которого иностранцы находятся в общественных местах и могут заражать окружающих. По его мнению, наличие медицинской страховки поможет снизить расходы регионов на оказание экстренной помощи мигрантам и направить сэкономленные средства на повышение зарплат врачей.
Нилов подчеркнул, что страна нуждается в трудовых ресурсах, но организация приезда мигрантов должна осуществляться с соблюдением всех мер безопасности.
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