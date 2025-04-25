Бастрыкин потребовал доклад о хулиганствах приезжих в Нижнем Новгороде Происшествия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил отчет о ходе расследования дела, возбужденного после массовых драк в Нижегородской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что ранее в соцсетях появилась информация, что в Нижнем Новгороде действует этническая группировка. По сообщениям пользователей, участники банды устраивают массовые потасовки с местными жителями и наносят ущерб их автомобилям.

В связи с этими фактами следственные органы СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".

Председатель Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Нижегородской области Дынькову А.А. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Ведомство продолжает работу по установлению всех участников происшествий и выяснению всех деталей произошедшего.

Ранее сообщалось о задержании членов ОПГ, легализовавшей тысячи мигрантов в Нижегородской области.