Канатную дорогу через Оку начнут возводить в Нижнем Новгороде летом Общество

Фото: ГК "Урбантех"

Во втором квартале 2025 года в Нижнем Новгороде начнется реализация масштабного инфраструктурного проекта — строительство второй канатной дороги через реку Оку. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе группы компаний "Урбантех", выступающей заказчиком проекта.

Новая линия протяженностью 3,34 км соединит три ключевые точки города: станцию метро "Заречная", конец Заречного бульвара и район торгового центра "Океанис". По расчетам, время в пути на канатной дороге составит около 15 минут.

Проект канатки через Оку получил одобрение по линии государственной экспертизы в марте текущего года. Общая стоимость строительства оценивается в 4,9 млрд рублей.

Реализация проекта будет осуществляться в рамках концессионного соглашения, заключенного между ГК "Урбантех" и правительством Нижегородской области.

Напомним, что подготовка к строительству канатки через Оку в Нижнем Новгороде стартовала в апреле 2024 года.