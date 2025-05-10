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Происшествия

Падение нижегородки с обрыва в Дагестане привело к уголовному делу

12 мая 2025 17:08  [68] Происшествия
Падение нижегородки с обрыва в Дагестане закончилось уголовным делом

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

По факту гибели туристки из Нижнего Новгорода в селе Ирганай возбуждено уголовное дело на местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

Напомним, 30 апреля 64-летняя нижегородка сорвалась с обрыва высотой около трех метров и получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась по пути в медицинское учреждение.

Фигурантом дела стал владелец базы отдыха в Дагестане, на которой жила пострадавшая.

По данным следствия, мужчина сдавал дома на базе отдыха, расположенной на окраине села Ирганай. При этом он не обеспечил должное освещение и не установил ограждения между постройками, расположенными над обрывом.

Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств трагедии. Ведутся мероприятия по сбору и закреплению доказательств.

Ранее сообщалось, что появились подробности о предполагаемом убийце нижегородской скрипачки и участницы "Миссис Россия" Натальи Маурер.

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Теги:
СК РФ Смертность Уголовное дело
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