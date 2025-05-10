Предпринимателя будут судить за гибель рабочего в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: СУ СК по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в нарушении правил охраны труда, что привело к трагическим последствиям. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

По данным следствия, 25 декабря 2024 года на производственной площадке на улице Мостоотряда во время прессовки пластиковых отходов механический пресс зажал голову рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Установлено, что обвиняемый допустил работника к эксплуатации гидравлического пресса без необходимой подготовки.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

На сегодняшний день расследование завершено, обвинительное заключение утверждено. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что 3 мая 2025 года рабочий погиб при падении во время ремонта крыши на улице Героя Советского Союза Васильева.