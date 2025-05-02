Новое нападение на медика Кстовской ЦРБ закончилось уголовным делом Происшествия

Следственный комитет России возбудит уголовное дело по факту нападения на медицинского работника в Кстове Нижегородской области. Такое поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин после появления информации в СМИ о происшествии.

Ранее главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале сообщил, что нападение произошло 5 мая около пяти часов утра. Пациент, предположительно находившийся под действием наркотиков, нанёс медику два удара по лицу во время проведения рентгенологического исследования.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь. На нападавшего подано заявление в полицию. Также о случившемся будут уведомлены Инспекция по труду и Профсоюз работников здравоохранения.

Следственное управление СК России по Нижегородской области организовало проверку. Глава ведомства поручил руководителю регионального управления Александру Ахметшину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.

Отметим, что это уже второй случай нападения на сотрудника Кстовской центральной районной больницы за последний месяц. В прошлый раз медик подвергся агрессивным действиям со стороны пациента 16 апреля.

Также стало известно, что после нападений на врачей нижегородское отделение Профсоюза работников здравоохранения предложило оснастить сотрудников медицины, в первую очередь бригады скорой помощи, видеокамерами, закреплёнными на спецодежде.