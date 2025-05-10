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Культура и отдых

Первый рейс "Метеора" отправится из Нижнего Новгорода в Ярославль 27 мая

13 мая 2025 08:00  [95] Культура и отдых
Первый рейс Метеора отправится из Нижнего Новгорода в Ярославль 27 мая

Фото: Кира Мишина

Скоростной теплоход "Метеор" впервые в этом году отправится из Нижнего Новгорода в Ярославль 27 мая. Об этом сообщили в судоходной компании "Водолёт".

Рейс стартует в 9:30 из Нижнего Новгорода. Обратное отправление из Ярославля запланировано на 7:15 следующего дня — 28 мая.

По пути следования предусмотрены остановки в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме и Костроме. С учетом прохождения шлюза и всех стоянок общее время в пути составит около 9 часов 10 минут.

Билеты уже доступны для покупки на официальном сайте перевозчика.

Ранее сообщалось, что экскурсионные рейсы (0+) из Нижнего Новгорода в Чкаловск стартовали с 4 мая.

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Теги:
Метеоры Речные перевозки Судоходство
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