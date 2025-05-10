Первый рейс "Метеора" отправится из Нижнего Новгорода в Ярославль 27 мая

Фото:
Скоростной теплоход "Метеор" впервые в этом году отправится из Нижнего Новгорода в Ярославль 27 мая. Об этом сообщили в судоходной компании "Водолёт".
Рейс стартует в 9:30 из Нижнего Новгорода. Обратное отправление из Ярославля запланировано на 7:15 следующего дня — 28 мая.
По пути следования предусмотрены остановки в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме и Костроме. С учетом прохождения шлюза и всех стоянок общее время в пути составит около 9 часов 10 минут.
Билеты уже доступны для покупки на официальном сайте перевозчика.
Ранее сообщалось, что экскурсионные рейсы (0+) из Нижнего Новгорода в Чкаловск стартовали с 4 мая.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+