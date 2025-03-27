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Общество

Нарушения правил судоходства сократились в Нижегородской области

07 апреля 2025 14:46  [123] Общество
Нарушения правил судоходства сократились в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Нарушения правил судоходства сократились в Нижегородской области, сообщили ИА "НТА-Приволжье" в региональном МЧС.

По информации ведомства, в 2024 году зафиксировано 460 нарушений, тогда как в 2023 году их было 614. Общая сумма штрафов за прошедший год составила 771 350 рублей.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 43 259 маломерных судов.

Перед началом навигационного сезона сотрудники МЧС провели масштабную профилактическую кампанию. В области прошло 846 встреч с гражданами, проведено 9 142 разъяснительных беседы, в которых приняли участие 48 738 человек. Также было распространено свыше 30 тысяч информационных материалов.

Как подчеркнули в МЧС, такие мероприятия помогают снизить количество происшествий и предотвратить гибель людей на воде.

Для усиления контроля в период навигации в регионе запланированы совместные рейды. В них будут задействованы сотрудники ГИМС, транспортной полиции, прокуратуры, рыбоохраны, представители муниципальных властей и журналисты.

Отметим, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Нижний Новгород одним из ведущих регионов в сфере судоходства.

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Теги:
Водный транспорт МЧС Судоходство
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