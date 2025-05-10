Нижегородские рыбаки получают 182 тысяч рублей в месяц Общество

Фото: Александр Воложанин

Рыбаки Нижегородской области обогнали по зарплатам большинство отраслей в январе-феврале 2025 года. Такую информацию опубликовал Нижегородстат.

Доходы нижегородских рыбаков за год увеличились почти втрое, сделав их лидерами по уровню заработка среди всех отраслей региона. Согласно данным статистики, в среднем они получают 182 тысяч рублей в месяц, что в 2,5 раза выше средней зарплаты по области.

Однако уже в феврале уровень заработной платы в этой сфере снизился на 13,6% по сравнению с январем, составив 168,8 тысячи рублей.

Второе место по приросту доходов заняли специалисты по работе с недвижимостью. Зарплаты риелторов выросли на 94,9%, но средний доход составил лишь 48,6 тысячи рублей в месяц, что ниже среднеобластного показателя.

Существенно увеличили заработки и представители сферы грузоперевозок — на 74,3%, до 88,3 тысячи рублей. Работники авиакосмической промышленности стали получать на 71,7% больше (68,5 тысячи рублей).

Средняя зарплата в регионе в январе-феврале 2025 года составила 71,8 тысячи рублей, что на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. С учетом инфляции реальная зарплата выросла лишь на 12,9%.

Ранее сообщалось, что через 5,5 года половина нижегородцев начнет зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц.