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Общество

Опубликован топ-5 самых богатых заведующих нижегородскими детсадами

07 мая 2025 12:24  [1] Общество
Названы самые богатые заведующие детсадов Нижнего Новгорода

Руководитель детского сада №62 в Автозаводском районе Наталья Синева стала лидером по уровню зарплаты среди заведующих дошкольными учреждениями Нижнего Новгорода в 2024 году. Ее среднемесячный доход составил 140 102 рубля. Информация о доходах работников детских садов размещена на официальном портале мэрии.

На втором месте оказалась Людмила Сорокина, заведующая садиком №37 на Автозаводе. В прошлом году ее ежемесячная зарплата составляла 133 318 рублей.

Третью строчку нашего рейтинга заняла Наталья Романова, руководитель детского сада №28 Сормовского района. Ее доход в 2024 году достиг 126 853 рублей в месяц.

Четвертое место досталось Марине Соколовой, заведующей детским садом №116 в Автозаводском районе. Она получала 122 543 рубля ежемесячно.

Замыкает пятерку лидеров Елена Барабанова из детского сада №458 Ленинского района с доходом 122 321 рубль в месяц.

Ранее стало известно о самых богатых директорах школ Нижнего Новгорода. 

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Теги:
Детсады Зарплата
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