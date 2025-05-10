Нижегородскому бизнесу не хватает кадров в туризме и общепите Экономика

Фото: Александр Воложанин

Спрос на специалистов в сферах туризма и общепита увеличился на 11% по итогам прошедшего месяца. Об этом свидетельствуют данные сервиса hh.ru.

В пятерку по динамике спроса также вошли направления науки и образования (+7%), страхования (+6), индустрия спорта и красоты (+5%) и сфера безопасности (+4%).

При этом, несмотря на высокий спрос педагогов и научных сотрудников, в сфере образование зафиксировано снижение предлагаемой заработной платы на 93 рубля.

А в общепите, лидирующем в рейтинге спроса, потенциальный доход увеличился лишь на 410 рублей за месяц.

В то же время в других отраслях, где спрос на кадры снижается, зарплаты растут. Например, рабочий персонал, несмотря на спад в 1% по числу вакансий, может рассчитывать на прибавку в среднем на 3 557 рублей. В сфере закупок и производстве зарплаты выросли на 3 401 и 2 348 рублей соответственно.

Среди других направлений, где отмечен рост доходов: страхование (+1 380 рублей), высший и средний менеджмент (+1 672 рублей), а также строительство и добыча сырья (1 059 и 1 836 рублей соответственно).

В маркетинге, IT, розничной торговле и юриспруденции наблюдается спад как по числу вакансий, так и по уровню оплаты труда.

Меньше всего в Нижегородской области нуждаются в юристах (-11%).

Ранее сообщалось, что наиболее востребованной вакансией у нижегородцев в 2025 году стала профессия менеджера по продажам и работе с клиентами.