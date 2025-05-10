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Политика

Никитин обсудил сотрудничество с генконсулом Белоруссии

12 мая 2025 20:15  [82] Политика
Никитин обсудил сотрудничество с генконсулом Белоруссии

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Глава Нижегородской области Глеб Никитин встретился с генконсулом Белоруссии Олегом Швецом.

Как рассказал глава региона в своем телеграм-канале, на встрече обсуждалось сотрудничество Нижегородской области и Белоруссии.

По словам нижегородского губернатора, в дни проведения XII Форума регионов России и Беларуси запланировано официальное открытие генконсульства Белоруссии в регионе.

Напомним, что XII Форум регионов России и Республики Беларусь состоится в июне в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Белоруссия планируют расширять сотрудничество.

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Теги:
Белоруссия Глеб Никитин Сотрудничество
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