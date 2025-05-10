Никитин обсудил сотрудничество с генконсулом Белоруссии

Фото:
Глава Нижегородской области Глеб Никитин встретился с генконсулом Белоруссии Олегом Швецом.
Как рассказал глава региона в своем телеграм-канале, на встрече обсуждалось сотрудничество Нижегородской области и Белоруссии.
По словам нижегородского губернатора, в дни проведения XII Форума регионов России и Беларуси запланировано официальное открытие генконсульства Белоруссии в регионе.
Напомним, что XII Форум регионов России и Республики Беларусь состоится в июне в Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Белоруссия планируют расширять сотрудничество.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+