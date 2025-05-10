Третий патриотический центр открыли в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде начало работу третье подразделение Центра военно-патриотического воспитания имени Максима Настина. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.
Новое отделение открылось в Автозаводском районе. Его ключевой особенностью является возможность посещения занятий детьми с ограничениями по здоровью.
Мэр отметил, что в центре созданы все условия для интеллектуального и физического развития подростков. Занятия направлены на формирование у ребят чувства гражданской ответственности и любви к Родине.
В ходе открытия учреждения было подчеркнуто, что воспитанники центра становятся настоящими патриотами, как и их сверстник Максим Настин, в честь которого центр и получил свое имя.
Ранее подобные отделения были открыты в Приокском и Нижегородском районах города.
Напомним также, что в Нижнем Новгороде прошло обсуждение духовно-патриотического воспитания молодежи.
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