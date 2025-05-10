Третий патриотический центр открыли в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде начало работу третье подразделение Центра военно-патриотического воспитания имени Максима Настина. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

Новое отделение открылось в Автозаводском районе. Его ключевой особенностью является возможность посещения занятий детьми с ограничениями по здоровью.

Мэр отметил, что в центре созданы все условия для интеллектуального и физического развития подростков. Занятия направлены на формирование у ребят чувства гражданской ответственности и любви к Родине.

В ходе открытия учреждения было подчеркнуто, что воспитанники центра становятся настоящими патриотами, как и их сверстник Максим Настин, в честь которого центр и получил свое имя.

Ранее подобные отделения были открыты в Приокском и Нижегородском районах города.

Напомним также, что в Нижнем Новгороде прошло обсуждение духовно-патриотического воспитания молодежи.