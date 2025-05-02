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Общество

Клон легендарного "тополя Победы" высадили в Саду памяти НГТУ

05 мая 2025 16:20  [87] Общество
Клон легендарного тополя Победы высадили в Саду памяти НГТУ

Фото: НГТУ имени Алексеева

В Саду памяти НГТУ имени Р.Е. Алексеева высадили саженец легендарного "тополя Победы". Об этом сообщили в нижегородском вузе. 

Отмечается, что дерево — прямой потомок уникального тополя, пережившего Сталинградскую битву. Ему насчитывается более 100 лет и оно до сих пор растет в Волгограде на Аллее Героев. 

Весной 1943 года, после поражения 6-й армии вермахта, несмотря на многочисленные повреждения от пуль и осколков дерево вновь зазеленело, символизируя, как подметили в нижегородском политехе, несломленный дух советского народа.

Воронежские ученые для сохранения памяти об этом героическом дереве, при помощи передовой технологии микроклонирования вырастили саженцы из его биологического материала. 

В преддверии Дня Победы деревца появились в десяти городах Приволжского федерального округа, в том числе, и в Нижнем Новгороде.

В торжественном мероприятии посадки приняли участие руководство вуза во главе с ректором Сергеем Дмитриевым, преподавательский состав, студенты, представители общественности и почетные гости, в том числе, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин. 

Глава вуза подчеркнул, что появление саженца в университетском саду — это знак глубокого уважения к подвигу поколения победителей, среди которых были и студенты Горьковского индустриального института.

Андрей Чечерин выразил уверенность, что сохранение исторической памяти — важнейшая часть патриотического воспитания молодежи. Он отметил, что тополь, выживший в пламени Сталинграда, стал символом силы и стойкости народа, и его потомок в Нижнем Новгороде — подтверждение того, что подвиг не забыт.

В НГТУ добавили, что мероприятие прошло в рамках международной акции "Сад памяти", приуроченной к 80-летию Победы. Этот проект направлен на высадку 27 миллионов деревьев — по числу погибших в годы Великой Отечественной войны. Акция объединяет память, экологию и патриотизм, способствуя восстановлению лесов и снижению углеродного следа.

Ранее сообщалось, что 23 тысячи сосен высадили в Нижегородской области честь 80-летия Победы.

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Теги:
ВОВ НГТУ Сад Памяти
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