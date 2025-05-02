"Капсулу Памяти" заложили в Нижегородском губернском колледже ко Дню Победы

Фото: минобр Нижегородской области

5 мая в Нижегородском губернском колледже прошла торжественная церемония закладки "Капсулы Памяти". Мероприятие приурочили к предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В капсулу студенты поместили фотографии и видеозаписи о своих родственниках, погибших на фронтах Великой Отечественной и в ходе специальной военной операции, стихи о подвиге народов СССР и России, а также письма-обращения к будущим поколениям.

Почетным гостем церемонии стал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков. По его словам, закладка "Капсулы Памяти" — это проявление искреннего патриотизма студентов и желание сохранить память о героях для будущих поколений. Он отметил, что капсулу планируется вскрыть через десять лет — в год 90-летия Победы. Тогда сегодняшние участники церемонии смогут вернуться к своим письмам и задуматься, что они сделали за это время для своей страны. Министр выразил уверенность, что подобные инициативы вдохновляют молодежь на добрые дела.

Руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Екатерина Генералова подчеркнула, что "Капсула Памяти" — это символ ответственности молодых людей за будущее. Она отметила, что студенты вложили в послание не только воспоминания, но и надежды, а в их глазах — гордость за страну и за близких, которые пожертвовали собой ради мира.

Заложить капсулу доверили лучшим студентам колледжа — победителям конкурсов, отличникам и активистам. Среди них — Анастасия Гурович (специальность "Юриспруденция"), Даниил Романычев и Сергей Шмелев (специальность "Операционная деятельность в логистике"), а также Елизавета Григоришина, обучающаяся на дошкольного педагога. Елизавета отметила, что считает важным проводить такие мероприятия, потому что они помогают сохранить память о героях. Она добавила, что гордится своей страной и верит, что сможет быть достойной тех, кто защищал Родину.

В рамках события в колледже также прошла "Линейка памяти", а студенты и преподаватели присоединились к акции "Бессмертный полк". Завершилось мероприятие угощением — участников ждал традиционный солдатский обед.

Отметим, что патриотическое воспитание молодежи — одно из ключевых направлений национального проекта "Молодежь и дети". Инициатива реализуется по поручению президента России Владимира Путина и объединяет задачи прежних нацпроектов "Образование" и "Наука и университеты". В его составе — девять федеральных программ, включая "Россия – страна возможностей", "Мы вместе", "Все лучшее детям", "Педагоги и наставники" и другие.