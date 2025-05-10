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Общество

Проспект амурского тигра Эмира появился в нижегородском "Лимпопо"

13 мая 2025 12:11  [113] Общество
Проспект амурского тигра Эмира появился в нижегородском Лимпопо

Фото: зоопарк "Лимпопо"

Нижегородское "Лимпопо" продолжает хранить память о своих ушедших животных, которые многие годы радовали посетителей. Недавно на территории зоопарка появился проспект памяти амурского тигра Эмира, сообщается в соцсетях зоопарка.

Эмира не стало несколько лет назад. В память о нем сотрудники назвали проспект и установили табличку, на которой изображен тигр. Проспект тигра Эмира начинается от вольера с бурыми медведями и заканчивается вольером со снежным барсом на второй территории зоопарка.

Эмир попал в "Лимпопо" в 2009 году. Он был еще тигренком и отметил свой первый день рождения именно в Нижнем Новгороде. Многие годы амурский тигр оставался любимцем публики и символом зоопарка.

Ранее на первой территории зоопарка появилась улица Блэка, названная в честь канадского волка, который также долгое время жил в "Лимпопо". 

Ранее сообщалось, что премьер-министр России утвердил обновленный список животных, которых запрещено содержать дома.

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Теги:
Животные Зоопарк Память
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