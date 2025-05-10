Проспект амурского тигра Эмира появился в нижегородском "Лимпопо"

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Нижегородское "Лимпопо" продолжает хранить память о своих ушедших животных, которые многие годы радовали посетителей. Недавно на территории зоопарка появился проспект памяти амурского тигра Эмира, сообщается в соцсетях зоопарка.
Эмира не стало несколько лет назад. В память о нем сотрудники назвали проспект и установили табличку, на которой изображен тигр. Проспект тигра Эмира начинается от вольера с бурыми медведями и заканчивается вольером со снежным барсом на второй территории зоопарка.
Эмир попал в "Лимпопо" в 2009 году. Он был еще тигренком и отметил свой первый день рождения именно в Нижнем Новгороде. Многие годы амурский тигр оставался любимцем публики и символом зоопарка.
Ранее на первой территории зоопарка появилась улица Блэка, названная в честь канадского волка, который также долгое время жил в "Лимпопо".
Ранее сообщалось, что премьер-министр России утвердил обновленный список животных, которых запрещено содержать дома.
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