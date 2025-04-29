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Общество

Опубликованы фото новорожденных животных из нижегородского "Лимпопо"

29 апреля 2025 14:46  [114] Общество
Опубликованы фото новорожденных животных из нижегородского Лимпопо

Фото: пресс-служба "Лимпопо"

В нижегородском зоопарке "Лимпопо" настоящий бэби-бум — в стране птиц и зверей появилось сразу несколько малышей. За короткое время там родились теленок шотландской высокогорной коровы, домашний осленок, птенец каспийской султанки и редкий птенец кафрского рогатого ворона. Подробностями поделились в пресс-службе зоопарка.

Первым появился на свет птенец кафрского рогатого ворона. В неволе эти птицы крайне редко размножаются, поэтому, когда самка отложила яйцо, сотрудники зоопарка приняли решение вырастить его в инкубаторе, соблюдая строгие температурные и влажностные параметры.

"Рождение птенца кафрского рогатого ворона — событие уникальное. За всю историю российских зоопарков такие случаи можно пересчитать по пальцам. Для нашей пары это первое потомство. Птенца наши орнитологи выкармливали вручную. Сейчас он находится в отдельном помещении, где подрастает и набирается сил", — рассказал гендиректор зоопарка Владимир Герасичкин.

Следующими новыми жителями стали домашние ослики Иа и Лайма — у них родился жизнерадостный жеребенок. Малыш унаследовал черный окрас от матери, а вот по характеру пошел в отца. Он уже уверенно передвигается по вольеру, пробует сено и с интересом наблюдает за посетителями.

Еще одной радостью стало появление теленка у пары шотландских коров Борьки и Зорьки. Маленькая хайленд-девочка пока ведет себя осторожно и предпочитает не отходить от матери.

Также на свет появился птенец каспийской султанки. Как и теленок, он большую часть времени проводит под опекой заботливой мамы. Всех новорожденных уже можно увидеть в зоопарке — малыши осваиваются в новом мире и радуют гостей своим появлением.

Ранее сообщалось, что в "Лимпопо" родился второй за последние 20 лет птенец бородоча.

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Теги:
Животные Зоопарк
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