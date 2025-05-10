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Общество

Троллейбус "Синара" с автономным ходом доставили в Нижний Новгород

13 мая 2025 09:56  [65] Общество
Троллейбус Синара с автономным ходом доставили в Нижний Новгород

Фото: ЦРТС

В Нижнем Новгороде появился новый низкопольный троллейбус модели "Синара-6254", оснащённый функцией автономного хода. Об этом сообщили представители "Центра развития транспортных систем".

После завершения оформления всех сопутствующих документов троллейбус начнёт работу в тестовом режиме. Планируется, что он будет курсировать на маршрутах в Канавинском, Московском и Сормовском районах.

В течение нескольких месяцев специалисты "Нижегородэлектротранса" будут собирать отзывы от пассажиров, водителей и технических сотрудников. На основе этих данных будет принято решение о целесообразности дальнейшего внедрения таких машин в массовую эксплуатацию. При этом будет учитываться и текущее состояние инфраструктуры, необходимой для обслуживания подобного транспорта.

"Синара-6254" рассчитан на перевозку до 85 пассажиров, в салоне есть USB-разъёмы для зарядки мобильных устройств, системы автоинформирования, видеонаблюдения и видеорегистрации.

Для маломобильных пассажиров предусмотрена откидная аппарель. Также троллейбус оснащён системой навигации ГЛОНАСС, климатической установкой, системой дверей "Антизажим", анатомическими сиденьями с антивандальным покрытием и автоматической системой пожаротушения.

Ранее сообщалось, что оплата по геолокации будет внедрена в автобусах и трамваях Нижнего Новгорода к июлю.

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Теги:
Общественный транспорт Троллейбус
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