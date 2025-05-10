Промышленные производства ускоряют рост экономики Нижегородской области

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Экономика Нижегородской области продолжает демонстрировать позитивную динамику: в первом квартале 2025 года валовой региональный продукт увеличился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По словам заместителя губернатора региона Егора Полякова, ключевыми факторами роста стали промышленные предприятия и высокотехнологичные направления. Он отметил: "Экономика региона и страны в целом продолжает развиваться, несмотря на внешние ограничения и жесткую денежно-кредитную политику".
Наибольший вклад в увеличение ВРП внесли обрабатывающие производства — их рост составил 6,8% в сопоставимых ценах. Эта отрасль занимает около 27% в структуре регионального продукта.
Особенно заметно выросли следующие сегменты: производство готовых металлических изделий — на 25,3% (доля 10,4% в обрабатывающей промышленности); производство компьютеров — на 37% (7,8%); выпуск нефтепродуктов — на 24,3% (4%).
Помимо промышленного сектора, уверенный рост показали и другие направления. Информационные технологии прибавили 15,8% (около 4% в структуре ВРП), научная деятельность — 8,3% (более 3%), транспортный сектор — 4,8% (более 7%).
Укрепление экономики региона связано с реализацией национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", запущенного в 2025 году по поручению президента России Владимира Путина.
Инициатива направлена на поддержку малого и среднего бизнеса, повышение производительности труда и привлечение инвестиций в основной капитал.
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