Нижегородские депутаты одобрили новое химпроизводство в Дзержинске

Члены комитета по бюджету нижегородского Заксобрания поддержали приоритетный инвестиционный проект "Синтамин" ГК "Синтез Ока", направленный на производство этаноламинов. Планируется, что новое химическое производство появится в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", посетивший заседание комитета ЗСНО 21 апреля.
Инвестор заявляет бюджетный эффект в 278 млн рублей в течении срока действия инвестиционного соглашения (5 лет). В связи с этим компания попросила предоставить налоговую льготу на 146 млн рублей.
По окончании действия инвестсоглашения ежегодные отчисления в бюджет региона в виде налога на прибыль составят 95 млн рублей, а поступления от налога на имущество будут в объеме порядка 32,5 млн рублей.
Кроме того, будет создано 65 рабочих мест со средней зарплатой в 118 тысяч рублей.
Вопросов к инвестору у депутатов не возникло. Парламентарии рекомендовали принять законопроект об утверждении данного инвестиционного соглашения на ближайшем заседании Заксобрания.
Ранее сообщалось, что в Кстовском районе Нижегородской области построят завод по производству медицинских шприцев.
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