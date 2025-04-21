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Экономика

Нижегородские депутаты одобрили новое химпроизводство в Дзержинске

21 апреля 2025 16:29  [4] Экономика
Инвестпроект Синтамин поддержали на бюджетном комитете нижегородского Заксобрания

Члены комитета по бюджету нижегородского Заксобрания поддержали приоритетный инвестиционный проект "Синтамин" ГК "Синтез Ока", направленный на производство этаноламинов. Планируется, что новое химическое производство появится в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", посетивший заседание комитета ЗСНО 21 апреля.

Инвестор заявляет бюджетный эффект в 278 млн рублей в течении срока действия инвестиционного соглашения (5 лет). В связи с этим компания попросила предоставить налоговую льготу на 146 млн рублей.

По окончании действия инвестсоглашения ежегодные отчисления в бюджет региона в виде налога на прибыль составят 95 млн рублей, а поступления от налога на имущество будут в объеме порядка 32,5 млн рублей.

Кроме того, будет создано 65 рабочих мест со средней зарплатой в 118 тысяч рублей.

Вопросов к инвестору у депутатов не возникло. Парламентарии рекомендовали принять законопроект об утверждении данного инвестиционного соглашения на ближайшем заседании Заксобрания.

Ранее сообщалось, что в Кстовском районе Нижегородской области построят завод по производству медицинских шприцев.

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Теги:
Инвестиции Налоги Производство
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