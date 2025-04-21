Нижегородские депутаты одобрили новое химпроизводство в Дзержинске Экономика

Члены комитета по бюджету нижегородского Заксобрания поддержали приоритетный инвестиционный проект "Синтамин" ГК "Синтез Ока", направленный на производство этаноламинов. Планируется, что новое химическое производство появится в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", посетивший заседание комитета ЗСНО 21 апреля.

Инвестор заявляет бюджетный эффект в 278 млн рублей в течении срока действия инвестиционного соглашения (5 лет). В связи с этим компания попросила предоставить налоговую льготу на 146 млн рублей.

По окончании действия инвестсоглашения ежегодные отчисления в бюджет региона в виде налога на прибыль составят 95 млн рублей, а поступления от налога на имущество будут в объеме порядка 32,5 млн рублей.

Кроме того, будет создано 65 рабочих мест со средней зарплатой в 118 тысяч рублей.

Вопросов к инвестору у депутатов не возникло. Парламентарии рекомендовали принять законопроект об утверждении данного инвестиционного соглашения на ближайшем заседании Заксобрания.

Ранее сообщалось, что в Кстовском районе Нижегородской области построят завод по производству медицинских шприцев.