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Экономика

Кому в Нижнем Новгороде готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц

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Кому в Нижнем Новгороде готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц

Сразу несколько работодателей предлагают нижегородцам вакансии с заработной платой от 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob. Анализ проводился на основе 64 тысяч объявлений о работе в крупнейших городах России.

Самыми высокооплачиваемыми предложениями в Нижнем Новгороде в мае оказались оказалась вакансия старшего специалиста по продажам корпоративным клиентам и менеджер по логистике. Обе вакансии обещают зарплату от 120 тысяч рублей в месяц.

Работу старшего специалиста предлагает один из крупнейших российских провайдеров цифровых решений. Соискателю обещают также систему премий и полис ДМС.

Кандидату на должность менеджера по логистике необходимо иметь опыт работы от одного года в сфере продаж транспортных услуг или логистики. Работодатель предлагает удаленный формат работы и бонусы к окладу.

Третью строчку рейтинга занимает вакансия маляра-подготовщика в кузовном цехе, ему готовы платить от 100 до 150 тысяч рублей.

Также в топ попала вакансия врача ультразвуковой диагностики. Медицинский центр предлагает специалисту зарплату от 100 тысяч рублей.

На пятом месте среди наиболее выгодных предложений находится оператор-наладчик станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Его доход составит от 100 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, в числе самых привлекательных по оплате вакансий мая — предложения в сферах ритейла, оптовой торговли, строительства, производства, финансов, логистики, сферы услуг, здравоохранения и IT.

Ранее сообщалось, что самой востребованной вакансией в регионе стала должность менеджера по продажам и работе с клиентами.

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Теги:
Зарплата Работа Трудоустройство
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