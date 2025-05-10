"Пари НН" разгромил "Крылья Советов" в матче 28-го тура РПЛ

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В матче 28-го тура Российской премьер-лиги нижегородский ФК "Пари НН"одержал важную победу над "Крыльями Советов" из Самары. Домашний матч 12 мая завершился со счетом 5:2, сообщается на сайте футбольного клуба.
Нижегородцы за семь минут отправили два мяча в ворота соперников, однако "крылышки" довольно быстро сравняли счет.
Затем "Пари НН" еще трижды поразил ворота соперника, чем привел болельщиков в восторг: нижегородцы очень давно не забивали столько голов за одну игру.
По словам гендиректора "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнова, команда покинула стадион далеко за полночь. Все обсуждали игру и результат команды.
После 28-го тура "Пари НН" находится на 13 месте в таблице РПЛ и может избежать стыковых матчей, сохранив место в премьер-лиге. Для этого нижегородцам нужно обыграть воронежский "Факел". Кроме того, необходимо, чтобы ближайшие соперники "Пари НН" тоже потеряли очки в оставшихся двух турах.
Ранее "Пари НН" обыграл "Ахмат" со счетом 1:0.
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