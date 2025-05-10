"Пари НН" разгромил "Крылья Советов" в матче 28-го тура РПЛ Спорт

Фото: vk.com/fcparinn

В матче 28-го тура Российской премьер-лиги нижегородский ФК "Пари НН"одержал важную победу над "Крыльями Советов" из Самары. Домашний матч 12 мая завершился со счетом 5:2, сообщается на сайте футбольного клуба.

Нижегородцы за семь минут отправили два мяча в ворота соперников, однако "крылышки" довольно быстро сравняли счет.

Затем "Пари НН" еще трижды поразил ворота соперника, чем привел болельщиков в восторг: нижегородцы очень давно не забивали столько голов за одну игру.

По словам гендиректора "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнова, команда покинула стадион далеко за полночь. Все обсуждали игру и результат команды.

После 28-го тура "Пари НН" находится на 13 месте в таблице РПЛ и может избежать стыковых матчей, сохранив место в премьер-лиге. Для этого нижегородцам нужно обыграть воронежский "Факел". Кроме того, необходимо, чтобы ближайшие соперники "Пари НН" тоже потеряли очки в оставшихся двух турах.

Ранее "Пари НН" обыграл "Ахмат" со счетом 1:0.