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Спорт

Тимур Сулейманов может вернуться в "Пари НН" из "Локомотива"

24 апреля 2025 13:28  [1] Спорт
Тимур Сулейманов может вернуться в Пари НН из Локомотива

Фото: Александр Воложанин

Форвард "Локомотива" Тимур Сулейманов может вновь оказаться в составе "Пари НН", если нижегородская команда сумеет остаться в Российской Премьер-лиге по итогам сезона. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, рассматривается возможность полноценного трансфера, а не аренды. Стороны уже ведут обсуждение возможного перехода нападающего.

В настоящее время на позиции центрального нападающего в "Пари НН" выступают Александр Кокшаров, арендованный у "Краснодара", и Тиаго Весино, находящийся в аренде из аргентинского клуба "Велес Сарсфилд". Срок арендных соглашений обоих игроков истекает по завершении текущего сезона.

Сулейманов является воспитанником "Локомотива". Летом 2023 года он вернулся в московский клуб из "Пари НН", где ранее также играл.

В текущем сезоне Сулейманов провёл 32 матча во всех турнирах, отметился семью забитыми мячами, шесть из которых - в Кубке России. Ранее он открыто высказывал недовольство из-за ограниченного количества игрового времени в составе "Локомотива". 

После 25 туров РПЛ "Пари НН" занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. 

Ранее сообщалось, что генеральный директор футбольного клуба "Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов развеял слухи об изменениях в тренерском штабе "Пари НН".

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Теги:
ФК Пари НН Футбол
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