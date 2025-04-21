Тимур Сулейманов может вернуться в "Пари НН" из "Локомотива" Спорт

Фото: Александр Воложанин

Форвард "Локомотива" Тимур Сулейманов может вновь оказаться в составе "Пари НН", если нижегородская команда сумеет остаться в Российской Премьер-лиге по итогам сезона. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, рассматривается возможность полноценного трансфера, а не аренды. Стороны уже ведут обсуждение возможного перехода нападающего.

В настоящее время на позиции центрального нападающего в "Пари НН" выступают Александр Кокшаров, арендованный у "Краснодара", и Тиаго Весино, находящийся в аренде из аргентинского клуба "Велес Сарсфилд". Срок арендных соглашений обоих игроков истекает по завершении текущего сезона.

Сулейманов является воспитанником "Локомотива". Летом 2023 года он вернулся в московский клуб из "Пари НН", где ранее также играл.

В текущем сезоне Сулейманов провёл 32 матча во всех турнирах, отметился семью забитыми мячами, шесть из которых - в Кубке России. Ранее он открыто высказывал недовольство из-за ограниченного количества игрового времени в составе "Локомотива".

После 25 туров РПЛ "Пари НН" занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.

Ранее сообщалось, что генеральный директор футбольного клуба "Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов развеял слухи об изменениях в тренерском штабе "Пари НН".