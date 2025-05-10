Проект создания ОЭЗ "Кулибин" на Бору подготовят до конца сентября Экономика

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Утверждение документации по созданию особой экономической зоны "Кулибин" на Бору планируется в 3 квартале 2025 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в "Институте развития агломераций Нижегородской области".

Как рассказали в ведомстве, объект включен в государственное задание на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Проект планировки территории для создания ОЭЗ "Кулибин" с южной стороны Стеклозаводского шоссе на Бору в настоящее время находится в работе.

По данным Корпорации развития Нижегородской области, заявка на расширение ОЭЗ "Кулибин" за счет площадки на Бору находится на рассмотрении в Министерстве экономического развития РФ. Параллельно ведется проектирование инженерной и транспортной инфраструктуры, планируемой к строительству на территории.

Как отметили в КРНО, потенциальные резиденты планируют направить на реализацию своих проектов территории борской площадки ОЭЗ до 20 млрд рублей. Объем инвестиций в строительство инфраструктуры ОЭЗ и сроки работ определят после завершения проектирования.

Ранее сообщалось, что строительство инфраструктуры в ОЭЗ "Кулибин" проверил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.