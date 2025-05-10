Стало известно, когда в переходе у Дворца спорта "Нагорный" появится освещение Общество

Освещение в подземном переходе у Дворца спорта на проспекте Гагарина появится до конца мая. Об этом сообщили представители администрации Советского района в социальных сетях.

Нижегородка пожаловалась на непроглядную тьму в переходе. С ее слов, света там нет уже почти месяц.

Как пояснили в районной администрации, причиной является повреждение кабеля. Восстановительные работы уже начались.

Напомним, в подземном переходе у Дворца спорта в 2024 году выполнялся ремонт лестниц, при этом администрация города судилась с подрядчиком из-за некачественных работ.

Сообщалось, что на ремонт самого Дворца спорта направят 14,5 млн рублей в 2025 году.