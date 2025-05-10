Стало известно, когда в переходе у Дворца спорта "Нагорный" появится освещение

Освещение в подземном переходе у Дворца спорта на проспекте Гагарина появится до конца мая. Об этом сообщили представители администрации Советского района в социальных сетях.
Нижегородка пожаловалась на непроглядную тьму в переходе. С ее слов, света там нет уже почти месяц.
Как пояснили в районной администрации, причиной является повреждение кабеля. Восстановительные работы уже начались.
Напомним, в подземном переходе у Дворца спорта в 2024 году выполнялся ремонт лестниц, при этом администрация города судилась с подрядчиком из-за некачественных работ.
Сообщалось, что на ремонт самого Дворца спорта направят 14,5 млн рублей в 2025 году.
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