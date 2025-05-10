Глеб Никитин сводил семью на нижегородские выставки о войне Культура и отдых

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с семьей посетил две выставки (6+), посвященные Великой Отечественной войне. Своими впечатлениями он поделился в телеграм-канале.

Глава региона отметил, что экспозиции производят сильное впечатление и передают атмосферу того времени.

Одна из выставок — "Великая страна — Великая Победа" — проходит в выставочном зале "Манеж". По словам губернатора, через девять залов и около 500 экспонатов организаторы показали, как война изменила жизнь людей. Внимание уделено разным сферам — от промышленности и сельского хозяйства до медицины и пропаганды. Глеб Никитин подчеркнул, что даже в условиях фронтовой тяжести люди продолжали жить, рожать детей, посещать концерты и сохранять культуру.

Глава региона добавил, что значительная часть представленных документов и предметов поступила из музеев и архивов нижегородских промышленных предприятий. Он отметил, что это первый совместный проект двух манежей — нижегородского и петербургского.

Также губернатор с семьей посетили выставку "Сороковые роковые" в Дмитриевской башне Нижегородского кремля. Экспозиция раскрывает личные истории горьковчан: эмоции, школьную жизнь, домашний быт и способы, которыми люди поддерживали себя в трудные годы войны.

Глеб Никитин заявил, что обе выставки рассказывают о стойкости предков и невероятной воле русского народа. Он порекомендовал всем нижегородцам обязательно их посетить.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" собрала информацию о самых значимых выставках города, открывшихся в честь 80-летия Победы. О них можно почитать здесь.