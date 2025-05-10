Нижний Новгород отметил 80-летие Победы парадами, концертами и шоу Авербуха

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Нижний Новгород масштабно отметил 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия шли в течение всего дня 9 мая.
Утром на площади Минина и Пожарского состоялся традиционный военный парад. Репортаж с места событий доступен по ссылке. Затем горожанам представили водный парад и авиашоу.
Вечером торжества продолжились у Чкаловской лестницы. Главную сцену разместили на Нижневолжской набережной — в центре композиции оказался катер "Герой".
Праздничную программу открыл ставший традиционным концерт "Военные песни у Кремля". В 2025 году он прошёл уже в седьмой раз. Со сцены звучали знакомые каждому лирические и патриотические композиции. В концерте приняли участие сотрудники МВД, Росгвардии, военнослужащие, кадеты, студенты, волонтёры, участницы проекта "Женское лидерство" и другие нижегородцы. Всего в мероприятии задействовали более 350 человек. Это один из самых масштабных концертов за всю историю проекта.
Затем зрителям представили историческую ораторию "Вехи Победы", в которой приняли участие около 300 артистов. Музыкальное произведение в шести частях рассказывало о ключевых этапах и сражениях Великой Отечественной войны.
После на сцену вышел народный артист России Сергей Безруков с группой "Крёстный папа". Артист исполнил песни Владимира Высоцкого и других авторов, а также прочитал стихи Роберта Рождественского и Константина Симонова. Подробнее об этом выступлении — по ссылке.
Финалом вечерней программы стало театрализованное шоу Ильи Авербуха. Постановка рассказала историю трёх молодых горьковчан, отправленных на фронт. Спектакль охватил довоенный период, годы войны и День Победы.
В шоу участвовали олимпийские чемпионки по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины, актриса Елизавета Арзамасова (по совместительству жена Авербуха. - Прим. ред.), фигурист Дмитрий Соловьёв, а также нижегородские актёры и музыканты.
Завершился концерт роскошным салютом, запущенным над акваторией Волги с двух точек: ближе к Стрелке и в районе Чкаловской лестницы.
По данным АНО "Центр 800", концертную программу на набережной посмотрели более 100 тысяч человек.
Как это было — в нашем фоторепортаже.
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