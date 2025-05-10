Георгиевская лента
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 мая 2025 14:43  [61] Стало известно, когда в переходе у Дворца спорта "Нагорный" появится освещение
13 мая 2025 14:14  [98] Более 200 нижегородцев загремели в вытрезвитель в 2025 году
13 мая 2025 13:49  [126] Канавинский мост начнут ремонтировать с 19 мая
13 мая 2025 13:37  [312] Компания-перевозчик выиграла конкурс на нижегородские маршруты А-13 и А-67
13 мая 2025 13:01  [108] Стартовал проект по восстановлению внешности погибших воинов Великой Отечественной
13 мая 2025 12:11  [173] Проспект амурского тигра Эмира появился в нижегородском "Лимпопо"
13 мая 2025 12:07  [123] билайн перезапустил "план б." с доступом к нейросетям и Telegram Premium
13 мая 2025 10:30  [197] Минстрой разрешил строительство шести новых МКД и поликлиники в Нижнем Новгороде
13 мая 2025 10:16  [356] Шесть округов Нижегородской области завершили отопительный сезон с 12 мая
13 мая 2025 10:08  [141] Более 230 нижегородцев распечатали в центре "Мой бизнес" портреты семейных героев для "Бессмертного полка"
Общество

Более 200 нижегородцев загремели в вытрезвитель в 2025 году

13 мая 2025 14:14  [98] Общество
Более 200 нижегородцев загремели в вытрезвитель в 2025 году

За время майских праздников с 1 по 4 мая нижегородский вытрезвитель принял всего одного пациента. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области.

Как рассказали в ведомстве, за аналогичный период 2024 года в отделение естественного вытрезвления, работающего на базе Центра социально-трудовой реализации, поступили два человека.

За всё время работы центра туда поступил 551 человек, в том числе, в 2025 году - 209 человек.

Напомним, в майские праздники пьяный водитель стал виновником ДТП в Дзержинске.

Ранее сообщалось, что пьяный посетитель ночного клуба на Бору угодил в спецприемник за дебош в заведении.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Социальная сфера
Поделиться:
Новости по теме
03 апреля 2025 15:20  [739] Пьяный водитель катера протаранил яхту и попал под суд в Нижнем Новгороде
21 марта 2025 09:52  [1058] Пьяный водитель Renault перевернулся и погиб в Гагинском районе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
10 мая 2025 17:10Фоторепортаж: как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных