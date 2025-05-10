Более 200 нижегородцев загремели в вытрезвитель в 2025 году

За время майских праздников с 1 по 4 мая нижегородский вытрезвитель принял всего одного пациента. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области.
Как рассказали в ведомстве, за аналогичный период 2024 года в отделение естественного вытрезвления, работающего на базе Центра социально-трудовой реализации, поступили два человека.
За всё время работы центра туда поступил 551 человек, в том числе, в 2025 году - 209 человек.
Напомним, в майские праздники пьяный водитель стал виновником ДТП в Дзержинске.
Ранее сообщалось, что пьяный посетитель ночного клуба на Бору угодил в спецприемник за дебош в заведении.
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