Невывоз гроба с помойки поставил главу Городца Мудрова в тупик

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Сотрудники регионального оператора ТКО "Ситиматик-НН" отказались вывозить деревянный гроб, обнаруженный в мусорном контейнере возле дома №10 на улице Зосима Серого в Городце.
Инцидент уже вызвал общественный резонанс и стал поводом для обсуждения в официальных кругах. Глава Городецкого округа Александр Мудров прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале, подчеркнув неоднозначность произошедшего.
По его словам, в подобной ситуации сложно однозначно определить, кто поступил правильно: житель, решившийся избавиться от гроба, не зная, допускается ли его выбрасывание на свалку, или регоператор, отказавшийся вывозить предмет, сославшись на то, что гробы не подлежат утилизации в рамках стандартного обращения с ТКО.
"Этот вопрос не имеет ответа. При этом если бы гроб оказался на дне контейнера, региональный оператор, видится мне, не стал бы разбираться в составе сложенного мусора и просто увез бы его вместе с остальным содержимым", — отметил Мудров.
Чиновник добавил: гражданин, если он "ответственный член общества", должен был заранее выяснить, к какой категории отходов относится такой предмет.
По словам Мудрова, в ближайшее время местные власти планируют обсудить с представителями "Ситиматика" целый ряд накопившихся вопросов, включая и этот случай.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин пообещал "разбор полетов" после второго за год пожара на мусорном полигоне в Городецком округе.
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