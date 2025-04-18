Жалобы борчан на вывоз мусора закончились проверкой минэкологии Общество

Фото: минэкологии Нижегородской области

В городе Бор Нижегородской области состоялась инспекционная проверка состояния контейнерных площадок и качества вывоза твердых коммунальных отходов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Поводом для выезда специалистов министерства экологии и природных ресурсов региона стали многочисленные обращения местных жителей.

Проверка прошла в рамках комплексной работы минэкологии с муниципалитетами и региональными операторами. В мероприятии приняли участие представители ведомства, регионального оператора "Ситиматик – Нижний Новгород", администрации городского округа, а также управляющих компаний.

Участники рабочей группы посетили проблемные контейнерные площадки и обсудили на месте пути решения выявленных вопросов. Часть проблем носит сезонный характер — ситуация обостряется весной с приездом дачников.

"Мы осмотрели несколько площадок, и действительно, по ряду адресов ситуация осложняется весной, когда в город приезжают дачники. Люди убирают свои участки, выносят крупногабаритные отходы и растительные остатки. Мы определили, кто и какими силами будет участвовать в ликвидации навалов. Ситуация будет исправляться совместными усилиями администрации и регоператора при координации министерства", – отметила начальник отдела регулирования обращения с отходами минэкологии Марина Салтуганова.

Директор АО "Ситиматик – Нижний Новгород" Алексей Степанов сообщил, что для ускорения уборки в округе уже задействованы четыре дополнительных ломовоза от регоператора, а также один – от муниципалитета. В выходные дни количество техники планируется увеличить.

"Мы ежедневно вывозим мусор из контейнеров, а навалы вокруг площадок убираем с помощью специальной техники. К сожалению, контейнеров не всегда хватает – этот вопрос решаем с администрацией. Все проблемные объекты, на которые нам указали, будут очищены в кратчайшие сроки. Просим жителей не оставлять отходы рядом с баками, а организации – не создавать стихийные свалки. Мы стараемся работать быстрее и эффективнее", – подчеркнул он.

Согласно действующему законодательству, региональные операторы отвечают за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО. При этом организация и содержание контейнерных площадок входит в сферу ответственности местных властей.

Министерство экологии приняло решение объединить усилия всех сторон, чтобы обеспечить надлежащее санитарное состояние контейнерных площадок по всему региону.

Ранее сообщалось, что минэкологии региона начало серию проверок контейнерных площадок в связи с ростом числа жалоб от населения. Первый выезд состоялся в Советском районе Нижнего Новгорода.