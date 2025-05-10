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Общество

В Госдуме предложили ввести выплаты за информацию о правонарушениях мигрантов

13 мая 2025 15:03  [97] Общество
В Госдуме предложили ввести выплаты за информацию о правонарушениях мигрантов

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Группа депутатов Государственной думы предложила создать систему поощрений для россиян, которые будут сообщать о нарушениях миграционного законодательства со стороны иностранных граждан. В письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева они изложили свои идеи.

Как сообщает телеканал "360", депутаты предложили ввести денежные выплаты гражданам за предоставление достоверной информации о мигрантах, находящихся в стране без регистрации, патента на работу или действующей визы. Они считают, что это поможет бороться с нелегальной миграцией и снизить уровень преступности, а также уменьшит нагрузку на правоохранителей.

Кроме того, парламентарии предложили пересмотреть размеры штрафов за нарушения миграционного законодательства. По их мнению, при принятии решения об административном выдворении штрафы должны быть увеличены с 2–7 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.

Причём половину дохода от таких штрафов, а также от конфискации имущества нарушителей, авторы инициативы предлагают передавать в качестве премии гражданам, сообщившим о реальных нарушениях, приведших к депортации.

Наполним, в конце апреля нижегородская полиция выдворила 25 мигрантов за нарушения закона.

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Теги:
Выдворение Выплаты Мигранты
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