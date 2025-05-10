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Грузовик вспыхнул около Шуваловского канала в Нижнем Новгороде

13 мая 2025 15:28  [100] Происшествия
Грузовик вспыхнул около Шуваловского канала в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Грузовик загорелся около Шуваловского канала в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, общая площадь возгорания составила 15 "квадратов".

От ведомства в ликвидации последствий участвовали 8 специалистов и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших в результате данного инцидента нет.

Ранее сообщалось, что деревянный дом, предположительно, из-за поджога сгорел в центре Нижнего Новгорода.

Напомним также, что пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров в кафе на улице Маршала Жукова.

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Теги:
Ленинский район Пожар
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