Грузовик вспыхнул около Шуваловского канала в Нижнем Новгороде

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Грузовик загорелся около Шуваловского канала в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, общая площадь возгорания составила 15 "квадратов".
От ведомства в ликвидации последствий участвовали 8 специалистов и 2 единицы техники.
Погибших и пострадавших в результате данного инцидента нет.
Ранее сообщалось, что деревянный дом, предположительно, из-за поджога сгорел в центре Нижнего Новгорода.
Напомним также, что пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров в кафе на улице Маршала Жукова.
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