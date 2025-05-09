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Происшествия

10 пожаров произошло на сутки в Нижегородской области: есть погибший

10 мая 2025 11:22  [124] Происшествия
10 пожаров произошло на сутки в Нижегородской области: есть погибший

За сутки на территории Нижегородской области произошло 10 пожаров, сообщили в региональном ГУ МЧС. Один из них унес жизнь человека.

Среди зарегистрированных возгораний — пожар в бане в Балахнинском округе, где огонь охватил 48 кв. м, и крупный пожар в нежилом доме, также в Балахнинском округе. Площадь возгорания составила 117 кв. м.

В ходе ликвидации пожаров было эвакуировано 25 человек. По данным спасателей, пострадавших нет, однако один человек погиб.

Также в МЧС отметили, что происшествий на водных объектах за прошедшие сутки не зафиксировано.

Спасатели напоминают: с 6 по 12 мая в ряде районов Нижегородской области сохраняется высокая пожароопасность лесов и торфяников (4 класс). Жителей просят соблюдать меры предосторожности.

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Теги:
МЧС Пожар Смертность
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