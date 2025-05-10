Минстрой разрешил строительство поликлиники в Новой Кузнечихе Общество

Нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство новой взрослой поликлиники в Новой Кузнечихе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Новое медицинское учреждение появится в деревне Новопокровское. Оно будет рассчитано на приём до 500 человек в день. Здание спроектировано четырёхэтажным, его общая площадь составит порядка 6 тысяч квадратных метров.

Работы ведутся в рамках проекта по расширению городской поликлиники № 30. Заказчиком выступает ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик", а строительство осуществляется при участии СЗ НО "Дирекция по строительству". Согласно данным портала госзакупок, контракт с подрядчиком заключён на сумму 703 миллиона рублей.

В январе стало известно о начале работ на объекте. В апреле проект одобрила госэкспертиза.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" сообщала, что в апреле минстрой выдал разрешения на возведение шести многоквартирных жилых домов в Нижнем Новгороде.