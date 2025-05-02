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Культура и отдых

Гостиницу построят рядом с усадьбой Рябининой в Нижнем Новгороде

05 мая 2025 17:10  [74] Культура и отдых
Гостиницу построят рядом с усадьбой Рябининой на Ильинской в Нижнем Новгороде

Фото: Яндекс.Карты

Гостиницу построят рядом с усадьбой Рябининой (является ОКН) на улице Ильинской в Нижнем Новгороде. Проект планировки территории площадью 0,25 гектара утвердил региональный минград. 

Инициатором строительства выступило ООО "Нижавтострой", а разработкой проектной документации занималось ООО "Русский дом-НН". Планируется, что четырех- или пятиэтажный отель на 96 номеров появится к 2031 году. Площадь застройки составит 1,35 тысячи кв. метров, а суммарная площадь здания - 5,5 тысячи кв. метров. 

Строительство будет вестись в одну очередь, разделенную на два этапа. На первом этапе подрядчику до конца 2027 года предстоит снести хозяйственные постройки вдоль стены усадьбы, вынести старые инженерные сети и подвести новые, а также обустроить примыкание к Плотничному переулку. Он также должен будет провести работы по укреплению склона оврага в рамках благоустройства террасного парка.

Отмечается, что на уровне подвала гостиницы появится открытая терраса. ООО "Нижавтострой" также возьмет на себя обязательства по проведению геотехнического мониторинга состояния соседних зданий. Кроме того, застройщик разработает проект благоустройства с организацией пожарных проездов и разворотных площадок на прилегающих участках.

На следующем этапе инвестор приступит к возведению гостиницы, а также строительству транспортной и инженерной инфраструктуры. Планируется устройство 100-метрового проезда к улице Ильинской, 80-метрового внутреннего проезда и тротуаров общей протяжённостью 280 метров. Также будет организована ливневая канализация с подключением к системе будущего парка.

Ранее сообщалось, что "Нижавтострой" владеет земельным участком рядом с усадьбой на правах аренды в течение 49 лет. Изначально рассматривались два варианта освоения территории — строительство жилого дома на 27 квартир или гостиницы. В итоге был выбран гостиничный формат.

Также стало известно, что старинные лабазы на Черниговской набережной превратят в гостиницы.

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Теги:
Гостиницы ОКН
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