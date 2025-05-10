Нижегородцев предупредили о мощных ливнях 13 мая

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В Нижнем Новгороде и области в течение нескольких часов ожидаются сильные дожди, предупредили в региональном управлении МЧС.
Ожидается, что интенсивные осадки сохранятся и в первой половине ночи.
Спасатели напоминают водителям о необходимости повышенной осторожности при управлении транспортом. Из-за осадков ухудшается видимость на дорогах, обочины и грунтовые участки может размыть, а дорожное покрытие становится более скользким.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области ожидаются заморозки до -5 градусов.
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