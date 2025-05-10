Нижегородцев предупредили о мощных ливнях 13 мая Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде и области в течение нескольких часов ожидаются сильные дожди, предупредили в региональном управлении МЧС.

Ожидается, что интенсивные осадки сохранятся и в первой половине ночи.

Спасатели напоминают водителям о необходимости повышенной осторожности при управлении транспортом. Из-за осадков ухудшается видимость на дорогах, обочины и грунтовые участки может размыть, а дорожное покрытие становится более скользким.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области ожидаются заморозки до -5 градусов.