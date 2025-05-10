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Экономика

Никитин обсудил с бизнес-омбудсменом меры по снижению давления на предпринимателей

13 мая 2025 18:24  [100] Экономика
Никитин обсудил с бизнес-омбудсменом меры по снижению давления на предпринимателей

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей Павлом Солодким. В ходе диалога бизнес-омбудсмен представил отчет о деятельности своего аппарата за 2024 год.

Глава региона выразил благодарность за проделанную работу и отметил важность конструктивной обратной связи.

"В области действует эффективный механизм поддержки бизнеса. Он охватывает не только консультирование и защиту прав, но и участие предпринимательского сообщества в формировании решений, влияющих на экономическую среду. В докладе обозначены системные проблемы — от размещения объектов нестационарной торговли до сроков технологического присоединения. Будем разбираться вместе. Уже дал поручения по ряду направлений", — подчеркнул Глеб Никитин.

По словам Павла Солодкого, в 2024 году в адрес уполномоченного поступило 256 обращений. В 89% случаев предпринимателям удалось оказать действенную помощь, включая полное восстановление нарушенных прав.

Наиболее частыми темами обращений стали земельные и имущественные вопросы, взаимодействие с сетевыми организациями, а также сложности при реализации преимущественного права выкупа арендуемого имущества.

Бизнес-омбудсмен отметил положительную динамику в снижении административного и силового давления на предпринимателей.

"Формат взаимодействия с силовыми структурами через совещания и штабы при правительстве региона дал ощутимый результат. Количество плановых проверок сократилось более чем вдвое. По внеплановым мероприятиям удалось предотвратить свыше тысячи проверок. В 2024 году следственный комитет прекратил 32 уголовных дела в отношении предпринимателей, а органы МВД не допустили фактов неправомерного уголовного преследования", — сообщил Павел Солодкий.

Среди значимых достижений — поддержка федеральной инициативы о запрете изъятия сельхозземель под добычу полезных ископаемых. Закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, запрещает перевод таких участков в иные категории. Также введен механизм "двух ключей": решение о переводе сельхозземель возможно только при согласии главы региона и последующем внесении законопроекта в заксобрание.

Павел Солодкий также отметил положительные примеры диалога между региональной властью и предпринимателями. Он выступил с предложением продолжить практику регулярных встреч представителей губернатора с бизнес-сообществом.

Кроме того, уполномоченный передал губернатору предложения по совершенствованию правил размещения нестационарной торговли в Нижнем Новгороде.

По итогам встречи стороны договорились продолжать совместную работу по улучшению деловой среды и развитию предпринимательства в регионе.

Нижегородская область демонстрирует устойчивый рост в национальном инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив: за шесть лет регион поднялся на 68 позиций и занял второе место в стране.

Поддержка бизнеса соответствует целям нового национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", инициированного по поручению президента России. Проект стартует в 2025 году и направлен на развитие малого и среднего предпринимательства, рост производительности труда и привлечение инвестиций.

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Теги:
Глеб Никитин Павел Солодкий Предприниматели
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