Нижегородская область рассматривает возможность введения упрощенного налогообложения Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Нижегородская область может присоединиться к упрощенному налоговому режиму для малого бизнеса. Об этом стало известно на встрече заместителя губернатора Андрея Саносяна с предпринимательским сообществом региона 11 марта, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Руководительница одного из малых предприятий предложила властям выступить с инициативой сократить количество отчетов. По ее словам, в штате ее компании всего пять человек, в год приходится сдавать около 50 разных отчетов, причем почти все они основаны на фонде оплаты труда.

Присутствующий на встрече уполномоченный по правам предпринимателей Павел Солодкий сообщил, что в России уже есть упрощенный порядок, к нему присоединилось более 40 субъектов России - автоматизированная упрощенная система налогообложения, или АУСН. Воспользоваться ею могут компании, численность сотрудников которой не превышает пяти человек, а оборот - 60 млн рублей.

Нижегородская область пока не ввела на своей территории АУСН, но, как стало известно, в Законодательное собрание уже направлено обращение по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что процесс получения земельных участков предпринимателям в Нижегородской области упростят.