Нижегородцам придется копить почти 18 лет на квартиру в Москве

Жителям Нижегородской области потребуется около 18 лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру в столице, если полностью откладывать свою зарплату. К такому выводу пришли специалисты сервиса объявлений "Мир квартир", проанализировав стоимость жилья и уровень доходов в регионах.
По данным аналитиков, средняя цена однокомнатной квартиры в Москве на вторичном рынке составляет примерно 14,8 млн рублей. Эту сумму сравнили со средними зарплатами по регионам, используя официальную статистику.
Среднемесячный доход в Нижегородской области составляет около 68,9 тысячи рублей. С таким уровнем заработка регион оказался на 38-м месте в общероссийском рейтинге доступности столичной недвижимости.
Наиболее длительный срок накоплений зафиксирован в Ингушетии — жителям республики придется откладывать зарплату более 32 лет, чтобы приобрести московскую однушку.
На другом полюсе рейтинга — Чукотка. Там средняя зарплата позволяет накопить нужную сумму всего за 6,9 года. Это быстрее, чем в самой Москве, где на покупку аналогичной квартиры потребуется около 8,2 года.
Ранее сообщалось, что среднестатистическому жителю Нижнего Новгорода нужно 6 лет и 2 месяца, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке на однушку.
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