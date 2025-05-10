Нижегородцам придется копить почти 18 лет на квартиру в Москве Экономика

Жителям Нижегородской области потребуется около 18 лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру в столице, если полностью откладывать свою зарплату. К такому выводу пришли специалисты сервиса объявлений "Мир квартир", проанализировав стоимость жилья и уровень доходов в регионах.

По данным аналитиков, средняя цена однокомнатной квартиры в Москве на вторичном рынке составляет примерно 14,8 млн рублей. Эту сумму сравнили со средними зарплатами по регионам, используя официальную статистику.

Среднемесячный доход в Нижегородской области составляет около 68,9 тысячи рублей. С таким уровнем заработка регион оказался на 38-м месте в общероссийском рейтинге доступности столичной недвижимости.

Наиболее длительный срок накоплений зафиксирован в Ингушетии — жителям республики придется откладывать зарплату более 32 лет, чтобы приобрести московскую однушку.

На другом полюсе рейтинга — Чукотка. Там средняя зарплата позволяет накопить нужную сумму всего за 6,9 года. Это быстрее, чем в самой Москве, где на покупку аналогичной квартиры потребуется около 8,2 года.

Ранее сообщалось, что среднестатистическому жителю Нижнего Новгорода нужно 6 лет и 2 месяца, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке на однушку.