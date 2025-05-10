Мужчина погиб после падения с пешеходного моста в центре Нижнего Новгорода Происшествия

В центре Нижнего Новгорода произошла трагедия — мужчина погиб в результате падения с пешеходного моста.

Об этом инциденте сообщается в Telegram-канале "Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ", где также опубликованы кадры с места происшествия.

ЧП случилось 13 мая 2025 года на Зеленском съезде.

По предварительным данным, мужчина упал с высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью.

На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы, медики и сотрудники полиции. Несмотря на оказанную помощь, спасти пострадавшего не удалось — он скончался до прибытия в медицинское учреждение.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на Окском съезде в Нижнем Новгороде внезапно умер велосипедист.

Фото: https://t.me/bez_cenz_nn