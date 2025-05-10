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Гибель 3-летнего ребенка закончилась уголовным делом в Нижегородской области

13 мая 2025 12:19  [135] Происшествия
Гибель 3-летнего ребенка закончилась уголовным делом в Нижегородской области

В Нижегородской области трехлетний мальчик скончался из-за телесных повреждений, полученных при странных обстоятельствах. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По предварительным данным, в Ильиногорске Володарского района у мальчика случилась истерика из-за просьбы матери перестать бегать по квартире. Ребенок в истерике бился головой о стену, пока родительница была в другой комнате. После того, как ребенок замолчал, женщина обнаружила его без сознания.

Ребенка доставили в детскую областную больницу с телесными повреждениями. Несмотря на усилия врачей, спасти мальчика не удалось — он скончался в медицинском учреждении.

В связи с произошедшим следственный отдел по городу Дзержинск СК России возбудил уголовное дело. Ход расследования находится на контроле ведомства.

Также прокуратура проверяет условия, в которых воспитывался и проживал ребенок, чтобы дать правовую оценку действиям (или бездействию) взрослых, находившихся рядом с ним.

Ранее сообщалось, что подросток из Семеновского района зарезал сожительницу отца во время ссоры.

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Теги:
Дети Смертность Уголовное дело
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