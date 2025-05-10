Георгиевская лента
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
13 мая 2025 11:42  [54] Арест нижегородскому предпринимателю Дмитрию Дзепе продлили до 13 июля
13 мая 2025 11:26  [74] Бастрыкин потребовал доклад по убийству подростком мачехи в Семеновском районе
13 мая 2025 11:03  [105] Змеи напали на четырех нижегородцев в 2025 году
12 мая 2025 19:13  [314] Бухгалтер в Нижнем Новгороде присвоила почти 1,5 млн рублей
12 мая 2025 18:20  [307] Житель Дзержинска поджег свою возлюбленную
12 мая 2025 17:42  [1835] Суд оставил некрополиста Москвина в психбольнице до 7 ноября
12 мая 2025 17:08  [264] Падение нижегородки с обрыва в Дагестане привело к уголовному делу
12 мая 2025 16:56  [302] 17-летний юноша зарезал мачеху в Нижегородской области
12 мая 2025 16:24  [1374] Что известно о хирурге, подозреваемом в убийстве скрипачки Натальи Маурер
12 мая 2025 15:30  [324] Предпринимателя будут судить за гибель рабочего в Нижнем Новгороде
Происшествия

Бастрыкин потребовал доклад по убийству подростком мачехи в Семеновском районе

13 мая 2025 11:26  [74] Происшествия
Бастрыкин потребовал доклад по убийству подростком мачехи в Семеновском районе

Фото: СУ СК по Нижегородской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве мачехи в Нижегородской области. Об этом сообщили в СК РФ. 

Напомним, инцидент произошел в одном из жилых домов на улице Микрорайон в деревне Огибное. 17-летний юноша нанес во время ссоры несколько ножевых ранений сожительнице отца. Женщина скончалась на месте. 

Обвинение подростку уже предъявлено по статье 105 УК РФ (убийство). Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Председатель Следкома поручил руководителю регионального управления ведомства Айрату Ахметшину представить подробный доклад о текущем состоянии расследования.

Ранее сообщалось, что нижегородку осудили на 7 лет за убийство мужчины после ссоры на улице. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Александр Бастрыкин СК РФ Убийство
Поделиться:
Новости по теме
12 мая 2025 18:20  [307] Житель Дзержинска поджег свою возлюбленную
12 мая 2025 09:50  [521] В Москве арестован подозреваемый в убийстве Миссис ПФО Натальи Маурер
21 апреля 2025 19:45  [709] Жителя Сарова арестовали за жестокое убийство знакомой табуреткой
16 апреля 2025 13:14  [748] Подозреваемого в двойном убийстве в Сарове отправили в СИЗО
11 апреля 2025 11:37  [5323] Четырех изнасиловавших должницу женщин осудят в Нижегородской области
09 апреля 2025 14:47  [890] Житель Семеновского района убил знакомого и закопал во дворе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
10 мая 2025 17:10Фоторепортаж: как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных