Бастрыкин потребовал доклад по убийству подростком мачехи в Семеновском районе Происшествия

Фото: СУ СК по Нижегородской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве мачехи в Нижегородской области. Об этом сообщили в СК РФ.

Напомним, инцидент произошел в одном из жилых домов на улице Микрорайон в деревне Огибное. 17-летний юноша нанес во время ссоры несколько ножевых ранений сожительнице отца. Женщина скончалась на месте.

Обвинение подростку уже предъявлено по статье 105 УК РФ (убийство). Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Председатель Следкома поручил руководителю регионального управления ведомства Айрату Ахметшину представить подробный доклад о текущем состоянии расследования.

Ранее сообщалось, что нижегородку осудили на 7 лет за убийство мужчины после ссоры на улице.