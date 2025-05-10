Бастрыкин потребовал доклад по убийству подростком мачехи в Семеновском районе

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Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве мачехи в Нижегородской области. Об этом сообщили в СК РФ.
Напомним, инцидент произошел в одном из жилых домов на улице Микрорайон в деревне Огибное. 17-летний юноша нанес во время ссоры несколько ножевых ранений сожительнице отца. Женщина скончалась на месте.
Обвинение подростку уже предъявлено по статье 105 УК РФ (убийство). Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.
Председатель Следкома поручил руководителю регионального управления ведомства Айрату Ахметшину представить подробный доклад о текущем состоянии расследования.
Ранее сообщалось, что нижегородку осудили на 7 лет за убийство мужчины после ссоры на улице.
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