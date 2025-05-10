Бастрыкин взял на контроль дело о смерти 3-летнего мальчика в Володарском округе

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели 3-летнего мальчика в Володарском округе.
Как сообщает Информационный центр СК РФ, глава ведомства поручил руководителю СУ СК по Нижегородской области Айрату Ахметшину лично контролировать расследование и регулярно докладывать о его ходе.
В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе, причины получения ребёнком столь серьёзных травм. Отмечается, что несмотря на оказанную медпомощь, спасти пострадавшего не удалось.
В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего, в том числе, возможная причастность третьих лиц.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин затребовал доклад по делу об убийстве подростком мачехи в Семеновском районе.
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