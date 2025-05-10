Специалисты проверят состояние Мызинского моста в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В Нижнем Новгороде планируют провести комплексное обследование Мызинского моста. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

По информации ведомства, кроме визуального и технического осмотра, будут выполнены специальные испытания конструкции. Эти мероприятия позволят оценить текущее состояние переправы.

После завершения обследования специалисты примут решение о необходимости проведения ремонтных работ.

В профильном департаменте также напомнили, что в 2018 году на мосту уже проводилась масштабная реконструкция. Тогда полностью обновили дорожное покрытие, тротуары, ограждения, а также участки сопряжения моста с прилегающими дорогами.

Напомним, что в январе 2025 года стартовали ремонтные работы на Мызинском путепроводе в Нижнем Новгороде. Ремонт этой переправы взяли на контроль депутаты нижегородского Заксобрания. Полностью завершить капремонт Мызинского путепровода планируется к декабрю 2026 года.