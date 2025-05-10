Специалисты проверят состояние Мызинского моста в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде планируют провести комплексное обследование Мызинского моста. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.
По информации ведомства, кроме визуального и технического осмотра, будут выполнены специальные испытания конструкции. Эти мероприятия позволят оценить текущее состояние переправы.
После завершения обследования специалисты примут решение о необходимости проведения ремонтных работ.
В профильном департаменте также напомнили, что в 2018 году на мосту уже проводилась масштабная реконструкция. Тогда полностью обновили дорожное покрытие, тротуары, ограждения, а также участки сопряжения моста с прилегающими дорогами.
Напомним, что в январе 2025 года стартовали ремонтные работы на Мызинском путепроводе в Нижнем Новгороде. Ремонт этой переправы взяли на контроль депутаты нижегородского Заксобрания. Полностью завершить капремонт Мызинского путепровода планируется к декабрю 2026 года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+