Интерес к смене работы резко вырос в Нижегородской области Экономика

В Нижегородской области резко возрос интерес к смене работы. Согласно данным платформы hh.ru, за последний месяц количество активных соискателей в регионе увеличилось на 37%.

Регион оказался одним из лидеров Приволжского федерального округа по темпам выхода новых кандидатов на рынок труда. В ожидании лучших условий более 125 тысяч человек разместили свои резюме, надеясь найти подходящую вакансию.

Наибольшую активность проявили специалисты из сферы автобизнеса и автосервиса — число резюме от них выросло сразу на 83%. На втором месте — работники транспортной и логистической отрасли: водители, курьеры, складские сотрудники стали искать работу на 70% чаще.

Третью позицию по динамике занимают представители рабочих профессий — сварщики, электрики, токари и другие квалифицированные кадры. От них поступило на 60% больше откликов, чем ранее.

Заметный рост интереса к новым вакансиям также наблюдается у работников общепита и туризма. Повара, официанты, хостес и администраторы гостиниц начали активнее размещать резюме — прирост составил 52%.

По мнению аналитиков hh.ru, основным мотиватором для поиска новой работы стало недовольство уровнем доходов. На это указали 23% респондентов. Рост цен и инфляция усилили стремление найти более высокооплаченные предложения, особенно в тех случаях, когда в компании нет прозрачной системы премирования и повышения зарплаты.

Второй по значимости фактор — нездоровый климат в коллективе. Соискатели упоминают конфликты с начальством, психологическое давление и даже травлю со стороны коллег.

Третьей причиной становится отсутствие карьерного роста. Эта проблема особенно актуальна для молодых сотрудников — миллениалов и представителей поколения Z, ориентированных на профессиональное развитие и не готовых мириться с отсутствием перспектив.

Как пояснила руководитель пресс-службы hh.ru по Центру и Северо-Западу Мария Бузунова, на фоне экономической неопределенности усилился тренд "тихого поиска". Многие специалисты отслеживают вакансии без намерения немедленно увольняться, но готовы быстро принять предложение, если оно покажется им выгодным.